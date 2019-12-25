Петербурженка добилась выплаты 100 тысяч после нападения алабая

Суд обязал хозяина алабая заплатить 100 тысяч рублей.

Сестрорецкий районный суд Петербурга рассмотрел иск Динары Агеевой к Михаилу Прокуронову о взыскании компенсации морального вреда. Истец потребовала 100 тысяч рублей за причиненные ей страдания после укуса алабая, принадлежащего ответчику.

По материалам дела, 5 июня 2023 года собака набросилась на Агеева и укусила ее за голень. После нападения женщине потребовалась медицинская помощь, а через неделю ей вновь пришлось обратиться к врачам из-за развившегося нагноения раны. Медики провели дренирование абсцесса.

Ответчик на заседание не явился, однако ранее представил отзыв, в котором заявил, что требуемая сумма компенсации является завышенной. Суд установил, что постановлением административной комиссии МО "Выборгский район" Ленинградской области Прокуронов признан виновным в допущении нападения собаки на истца с причинением вреда здоровью. Все медицинские процедуры, выполненные в отношении пострадавшей, подтверждены документально. С учетом собранных доказательств суд взыскал с Прокуронова в пользу Агеевой 100 тысяч рублей компенсации морального вреда. Дополнительно ответчик обязан уплатить в бюджет Петербурга 3 тысячи рублей госпошлины.

Фото: freepik (aleksandarlittlewolf)