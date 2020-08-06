Петербурженка Ирина Грачева представит Россию на яхтенной регате через Атлантику

Как рассказала спортсменка, несмотря на технологические изыски, которые повышают конкуренцию с каждым годом, около 10 — 15% участников гонки сходят с дистанции именно из-за технических проблем.

В субботу, 28 августа, спортсменка Ирина Грачева будет представлять Россию в международной яхтенной регате через Атлантический океан. Об этом она рассказала в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".

По словам Грачевой, сейчас спортсменка находится на финальном этапе подготовки: все квалификации и отборы пройдены, а судно подготавливают технически. Отметим, что одиночная парусная гонка длиной всего 6 метров, однако проходит без остановки, что требует много физических сил от участников.

Как рассказала спортсменка, несмотря на технологические изыски, которые повышают конкуренцию с каждым годом, около 10 — 15% участников гонки сходят с дистанции именно из-за технических проблем. Ими могут стать — отказ электроснабжения, поломка матчи, встреча с плавающими объектами и другие.

Яхтсменка настраивает себя на победу и планирует занять место в пятерке лидеров, хотя и относится ко всему реалистично.

Ранее Piter.tv сообщал, что юные петербургские яхтсмены выиграли бронзовые медали первенства Европы.

Фото: Instagram / irinagrachevaracing