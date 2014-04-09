Юные петербургские яхтсмены выиграли бронзовые медали первенства Европы

В составе сборной России были Никита Черных, Владимир Любомиров, Анастасия Бабанова (все трое — Академия парусного спорта, Петербург) и Алиса Иванова (ПК "Водник", Московская область).

В субботу, 28 августа, петербургские юные яхтсмены завоевали бронзовые награды на первенстве Европы по командным гонкам в классе "Оптимист", которое проходило в Италии на озере Ледро. Об этом сообщает пресс-служба Яхт-клуба Петербурга.

В составе сборной России были Никита Черных, Владимир Любомиров, Анастасия Бабанова (все трое — Академия парусного спорта, Петербург) и Алиса Иванова (ПК "Водник", Московская область).

По словам капитана Никиты Черных, команда очень хорошо отыграла в матче за третье место. В последней гонке "мы одержали разгромную победу с приходами 1–2–3–4, потому что мне удалось тактически задержать хорватов и обеспечить команде такое преимущество. В принципе, для нас эта регата сложилась очень удачно".

Отметим, что яхта "Оптимист" — гоночный одноместный швертбот международного класса со шпринтовым парусным вооружением. Применяется для обучения основам парусного спорта детей от 7 до 15 лет.

Ранее Яхту "Ингрия" сняли с мели в Финском заливе.

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