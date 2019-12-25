Петербуржец завоевал две золотые медали на чемпионате по танцам на колясках в Польше

Всего в соревнованиях принимали участие семь спортсменов из России.

Петербуржец Максим Седаков завоевал сразу две золотых медали на чемпионате по танцам на колясках в Польше. Об этом сообщила пресс-служба Паралимпийского комитета России.

Чемпионат проходил с 9 по 10 октября в польском городе Ломянки. За призовые места боролись более 110 спортсменов из 16 стран. Россию на состязании представляли семь спортсменов.

Максим Седаков одержал победу в одиночных соревнованиях в общей и произвольной программах. Среди юниоров призовые места также у петербуржцев. Ян Подольницкий завоевал золото в общей программе юниоров 1 класса. Жительница Северной столицы Дария Попова взяла серебро в общей программе во 2 классе.

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Фото: paralymp.ru