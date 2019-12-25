Петербуржец завладел каршеринговым авто с помощью фейкового аккаунта

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 27 июня у д. 60 по Большому проспекту П.С. сотрудники ГИБДД остановили каршеринговый "Рено Каптюр". За рулём автомобиля находился мужчина 1990 года рождения, который не показал документы на право пользования иномаркой.

В тот же день было зафиксировано обращение специалиста фирмы по выдаче автомобилей в аренду. Мужчина заявил, что неизвестный с помощью фейкового аккаунта завладел каршерингом. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что каршеринг столкнулся с Lada на проспекте Большевиков.

Фото: Piter.tv