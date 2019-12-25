Петербуржец заплатит штраф за встречу с любимой во время режима самоизоляции

Ранее за нарушение ч.1 ст.19.4 КоАП РФ оштрафовали 5 человек.

Количество дел об административных правонарушениях, связанных с нарушением режима самоизоляции, растет с каждым днем. На сегодняшний день было зарегистрировано 101 материал, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Сегодня, 8 апреля, мировыми судьями было рассмотрено 25 дел. Все признали свою вину. Штраф в 500 рублей назначили 14 петербуржцам, остальные получили предупреждение.

Некоторые из нарушителей ездили в гости, пошли гулять с детьми или навещали родителей. Один мужчина заявил о том, что не выдержал разлуки с любимой.

Отметим, что речь идет о тех гражданах, которые были обязаны соблюдать режим самоизоляции.

Ранее Piter.TV опубликовал видео, на котором медики в спецкостюмах ловят жителя Нижегородской области.

Фото: Piter.TV