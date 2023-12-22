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Петербуржец заплатит штраф 500 тыс. рублей за оправдание терроризма в комментарии
Сегодня, 19:07
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Петербуржец заплатит штраф 500 тыс. рублей за оправдание терроризма в комментарии

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Фигурант оставил комментарий в одной из социальных сетей.

Первый Западный окружной военный суд огласил приговор в отношении петербуржца, обвиняемого по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Об этом рассказали в объединенной пресс-службе городских судов 18 марта. 

Фигурант в одной из социальных сетей со своей страницы оставил комментарий, который содержал высказывание, направленное на оправдание деятельности членов организации, признанной террористической решением Верховного Суда РФ. О какой именно организации идет речь, не указано.

Военный суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в 500 тыс. рублей.

Ранее на Piter.TV: комментатора оштрафовали на 400 тыс. рублей за пропаганду терроризма в Петербурге. 

Фото: Piter.TV

Теги: военный суд, оправдание терроризма
Категории: Происшествия, Лента новостей, Новости СПб, Криминальные происшествия,

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