Петербуржец заплатит штраф 500 тыс. рублей за оправдание терроризма в комментарии

Фигурант оставил комментарий в одной из социальных сетей.

Первый Западный окружной военный суд огласил приговор в отношении петербуржца, обвиняемого по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Об этом рассказали в объединенной пресс-службе городских судов 18 марта.

Фигурант в одной из социальных сетей со своей страницы оставил комментарий, который содержал высказывание, направленное на оправдание деятельности членов организации, признанной террористической решением Верховного Суда РФ. О какой именно организации идет речь, не указано.

Военный суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в 500 тыс. рублей.

Ранее на Piter.TV: комментатора оштрафовали на 400 тыс. рублей за пропаганду терроризма в Петербурге.

Фото: Piter.TV