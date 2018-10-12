Петербуржец выплатил алименты, чтобы вернуться за руль

Мужчина был должен ребенку 60 тысяч рублей.

Петербуржец выплатил долг по алиментам после запрета на управление автомобилем. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Санкт-Петербургу.



В управлении сообщили, что неплательщик задолжал 60 тысяч рублей в пользу сына 2002 года рождения. Гасить долг мужчина не торопился, в связи с чем ему запретили выезд заграницу и наложили арест на иномарку. Денег на банковских счетах у него не нашли. Тем не менее, покидать Санкт-Петербург должник не собирался, а автомобиль спрятал и передвигался пешком. Долг удалось "выбить" после того, как мужчине запретили управлять любым транспортным средством. В течение двух дней задолженность была погашена.



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Фото: Piter.TV