На Кадетской линии у инженера сняли порчу за 150 тысяч рублей

Злоумышленница сообщила пострадавшей, что драгоценности притягивают негативные эмоции.

В Васильевском острове Петербурга 24-летняя инженер городской компании заявила в полицию на незнакомку, которая сняла с нее порчу, украв ценные украшения. Инцидент произошел 22 февраля ее у дома номер 12 по Кадетской линии.

Злоумышленница сообщила пострадавшей, что драгоценности притягивают негативные эмоции и попросила девушку отдать ей все ювелирные украшения. Она провела манипуляции, чтобы обезопасить жертву от "магии недругов" и удалилась в сторону Университетской набережной. Пострадавшая через некоторое время обратилась в полицию. В общей сложности петербурженка лишилась 150 тысяч рублей.



На данный момент правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего. Мошенники разыскиваются. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.



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Фото: Piter.TV