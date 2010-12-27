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На Кадетской линии у инженера сняли порчу за 150 тысяч рублей
Сегодня, 12:25
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Rybka123

На Кадетской линии у инженера сняли порчу за 150 тысяч рублей

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Злоумышленница сообщила пострадавшей, что драгоценности притягивают негативные эмоции.

В Васильевском острове Петербурга 24-летняя инженер городской компании заявила в полицию на незнакомку, которая сняла с нее порчу, украв ценные украшения. Инцидент произошел 22 февраля ее у дома номер 12 по Кадетской линии.

Злоумышленница сообщила пострадавшей, что драгоценности притягивают негативные эмоции и попросила девушку отдать ей все ювелирные украшения. Она провела манипуляции, чтобы обезопасить жертву от "магии недругов" и удалилась в сторону Университетской набережной. Пострадавшая через некоторое время обратилась в полицию. В общей сложности петербурженка лишилась 150 тысяч рублей.

На данный момент правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего. Мошенники разыскиваются. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

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Фото: Piter.TV

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Теги: кадетская линия, кража, порча
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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