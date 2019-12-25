Приставы наложили запрет на продажу земельного участка мужчины, чтобы привлечь его к ответственности.

В понедельник, 23 марта, стало известно о том, что петербуржец заплатил 880 тысяч за долги по алиментам. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по городу.

Как оказалось, 54-летний горожанин не платил алименты собственной дочери около 17 лет. В итоге приставы смогли привлечь к ответственности злостного неплательщика. Ведомство узнало, что петербуржец намерен продать земельный участок. Приставы благополучно наложили запрет регистрационных действий на этот участок, и после этого мужчина выплатил долг своей дочери.

Помимо прочего, петербуржец заплатит 38 тысяч на уплату исполнительского сбора.

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