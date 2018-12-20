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За "бомбу" на Красной площади петербуржец сел в тюрьму
Сегодня, 13:33
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Rybka123

За "бомбу" на Красной площади петербуржец сел в тюрьму

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Ему назначили один год лишения свободы.

Пушкинский районный суд вынес обвинительный приговор местному жителю, который сообщил о минировании Красный площади. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов.

По версии следствия, в январе минувшего года обвиняемый, будучи в своей квартире на Колпинском шоссе, решил "пошутить" и позвонил в дежурную часть ОМВД по Пушкинскому району. Сотрудникам он сообщил, что 9 мая на Красной площади в столице произойдет взрыв. В дальнейшем он еще четыре раза напомнил о себе.

Информацию от "минера" сотрудники Петербурга передали коллегам из Москвы. После проверки главной площади страны никаких опасных предметов найдено не было. Шутника задержали и отправили под суд. Ему назначили один год лишения свободы. Свою вину он полностью признал.

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Фото: Piter.TV 

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Теги: красная площадь, минирование, пушкинский районный суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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