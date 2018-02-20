Видео: на Митрофаньевском шоссе горят склады с мусором

Из-за угрозы распространения пламени в 12:57 пожару присвоен ранг пожара 1-бис.

Днем в Петербурге очевидцы заметили пожар на складах, расположенных на Митрофаньевском шоссе. Предположительно, на складах находится мусор. Об этом Piter.TV сообщили очевидцы.

Склад находится на Митрофаньевском шоссе, 28. Очевидцы рассказывают, что на момент съемки, на месте еще не было пожарных, люди, находящиеся поблизости пытаются потушить пламя своими силами.

4 марта 2019 года в 12:41 поступило сообщение о пожаре по адресу: Митрофаньевское шоссе, д. 28. В цельнометаллическом ангаре по переработке мусора размером 40х15 метров горит транспортная лента и мусор на площади 60 кв. метров. Из-за угрозы распространения пламени в 12:57 пожару присвоен ранг пожара 1-бис. МЧС России ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

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Фото и видео:Piter.TV