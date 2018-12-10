Во время пожара в доме на Комендантском проспекте пострадал ребенок

Одна из многоэтажек загорелась в ночь на 4 марта.

В ночь с 3 на 4 марта в жилом доме №24/3 на Комендантском проспекте произошел пожар. По словам источника в экстренных службах, возгорание началось в подъезде на третьем этаже многоэтажки. Огонь перекинулся на двери ближайших квартир.

Очевидцы сообщали о сильном задымлении. Спасателям пришлось эвакуировать с места происшествия около трех десятков человек.

В настоящий момент известно об одном пострадавшем. Медицинская помощь потребовалась ребенку, который надышался угарным газом. О состоянии малыша сведений нет.

Добавим, что этот пожар стал в Петербурге четвертым за минувшие сутки. Ранее горел дом на Ленинской улице. В результате инцидента погибли трое мужчин. Желая спастись из огненного плена, они выпрыгнули в окно квартиры на 7 этаже.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб