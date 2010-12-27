Три человека погибли на пожаре в Петербурге

С огнем боролись более 30 спасателей.

В воскресенье, 3 марта произошел пожар в девятиэтажке по адресу Ленская улица 10, корп. 1. Об этом сообщает МЧС.

Когда спасатели прибыли на место, горела квартира на 7 этаже. Спасаясь от огня, три человека выпрыгнули из окон.

В 11.16 пожар был локализован. В 4-комнатной квартире выгорела комната площадью 18 кв. метров. Прибывшие на место врачи скорой помощи констатировали смерть погорельцев.

От МЧС с огнем боролись 7 единиц техники и 31 человек личного состава, от РСЧС 14 единиц техники и 52 человека личного состава.

Проводится проверка.