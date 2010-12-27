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Три человека погибли на пожаре в Петербурге
Сегодня, 13:07
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TretyakovaS

Три человека погибли на пожаре в Петербурге

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С огнем боролись более 30 спасателей.

В воскресенье, 3 марта произошел пожар в девятиэтажке по адресу Ленская улица 10, корп. 1. Об этом сообщает МЧС.

Когда спасатели прибыли на место, горела квартира на 7 этаже. Спасаясь от огня, три человека выпрыгнули из окон. 

В 11.16 пожар был локализован. В 4-комнатной квартире выгорела комната площадью 18 кв. метров. Прибывшие на место врачи скорой помощи констатировали смерть погорельцев. 

От МЧС с огнем боролись 7 единиц техники и 31 человек личного состава, от РСЧС 14 единиц техники и 52 человека личного состава. 

Проводится проверка. 

Теги: новости петербурга, новости спб, пожар, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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