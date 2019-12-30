Мировой судья обязал отца выплачивать ребенку четверть своего ежемесячного дохода.

В четверг, 23 января, стало известно о том, что петербуржца привлекли к административной ответственности из-за долга 3-летнему сыну. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по городу на Неве.

Как оказалось, 24-летний отец потерял работу и прекратил алиментные выплаты своему 2-летнему ребёнку. После этого приставы запретили петербуржцу выезжать заграницу и "добавили" исполнительский сбор на сумму в 5400 рублей. Далее ведомство составило протокол по статье "Неуплата средств на содержание детей".

Долг мужчины составил 77 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге задержали вымогателей, которые требовали 1,5 млн рублей за "сбитого" пешехода.

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