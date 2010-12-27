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На Партизана Германа задержали наркоторговца
Сегодня, 12:45
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Rybka123

На Партизана Германа задержали наркоторговца

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Следователи подозревают, что мужчина может быть причастен к другим аналогичным преступлениям.

Петербургские правоохранительные органы задержали  34-летнего местного жителя при попытке сбыта наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

Как стало известно, наркоторговца взяли по стражу сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков. Мужчину поймали в его же собственной квартире на улице Партизана Германа при попытке продажи 120 граммов гашиша. Подозреваемого арестовали. Известно, что ранее его уже привлекали к ответственности за сбыт 50 граммов растительного наркотика.

Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. Следователи подозревают, что мужчина может быть причастен к другим аналогичным преступлениям.

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Фото: Piter.TV

Теги: наркоторговец, уголовное дело, улица партизана германа
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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