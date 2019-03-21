В Петербурге снова эвакуируют школы и больницы

На электронный адрес учебных заведений пришли угрозы о возможном взрыве.

В четверг, 21 марта, в Петербурге началась новая волна эвакуаций. Утром вывел из зданий учеников 7 общеобразовательных учреждений. Эвакуации коснулись школ № 247, 54, 544, 394, 375, 546, 200.

На электронный адрес учебных заведений пришли угрозы о возможном взрыве. В соцсетях сообщили об эвакуации детского сада №76 в Красносельском районе. Эвакуировали также студентов государственного архитектурно-строительного университета. В 9 утра людей вывели из главного корпуса вуза на 2-й Красноармейской улице.

Фото и видео: Piter.TV