Петербуржец второй раз за два года крупно выиграл в лотерею

В прошлом году мужчина выиграл 600 тысяч рублей, в этом – 141 млн рублей.

Инженер из Петербурга Илья второй раз за два года получил крупный лотерейный выигрыш. Об этом пишет РИА Новости.

В прошлом году Илья решил попытать удачу в "Русском лото" и выиграл 600 тысяч рублей. Новый выигрыш сделал из мужчины мультимиллионера. Он купил гослотерею "Столото". 28 сентября в ней разыграли сразу 141 млн рублей. Счастливым обладателем этой внушительной суммы стал Илья.

Интересно, что оба раза петербуржец побеждал в лотереях в первом осеннем месяце. При этом впервые мужчина проверил свою удачу 10 лет назад. С тех пор он ежегодно покупает билеты.

Я родился в сентябре. Хорошая тенденция получается — ежегодно выигрывать в лотереи крупные суммы денег накануне дня рождения. Можно сказать — это подарок судьбы. Отметил мужчина

На выигранные деньги Илья хочет купить жилье сыновьям, дорогое ПО, заняться здоровьем, а также порадовать подарками жену и близких. Кроме того, часть денег он отдаст на благотворительность.

Ранее мы писали, что жительница Петербурга выиграла в лотерею более 4,7 млн рублей.

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