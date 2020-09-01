Петербуржец встретил медведя во время сбора ягод в лесу под Приозерском

От хищника пришлось отбиваться палками.

В социальных сетях появилась видеозапись необычной встречи жителя Петербурга с медведем. Мужчина оказался в нескольких метрах от хищника во время сбора ягод в поселке Кутузовское Приозерского района. Своими впечатлениям он поделился с подписчиками ВК-сообщества "Неизданное. ДТП и ЧП. Санкт-Петербург".

По признанию петербуржца, ему пришлось пережить немалый стресс: медведь тут же пошел в его направлении. Чтобы обезопасить себя, пришлось шуметь и кидать в животное палки. Вскоре косолапый понял, что связываться с человеком не стоит и скрылся в чаще.

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Фото: ВКонтакте / id733205