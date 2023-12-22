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Петербуржец проникал в детские сады во время прогулок и воровал имущество воспитательниц
Сегодня, 12:07
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржец проникал в детские сады во время прогулок и воровал имущество воспитательниц

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Воспитателям двух детских садов причинен материальный ущерб на общую сумму более 13 тысяч рублей.

Петербуржец проникал в детские сады во время прогулок и крал имущество воспитательниц. Об этом деле рассказали в прокуратуре Кировского района.

По версии следствия, в период с марта по апрель 2024 года обвиняемый воспользовавшись тем, что воспитатели вместе с детьми находятся на прогулке, проникал в помещения детских садов и похищал имущество из оставленных без присмотра сумочек работников.

Воспитателям двух детских садов причинен материальный ущерб на общую сумму более 13 тысяч рублей.

Уголовное дело направлению в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее был задержан подозреваемый в покушении на кражу из квартиры в Невском районе.

Фото: Piter.tv

Теги: детский сад, кража
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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