Петербуржец проникал в детские сады во время прогулок и воровал имущество воспитательниц

Воспитателям двух детских садов причинен материальный ущерб на общую сумму более 13 тысяч рублей.

Петербуржец проникал в детские сады во время прогулок и крал имущество воспитательниц. Об этом деле рассказали в прокуратуре Кировского района.

По версии следствия, в период с марта по апрель 2024 года обвиняемый воспользовавшись тем, что воспитатели вместе с детьми находятся на прогулке, проникал в помещения детских садов и похищал имущество из оставленных без присмотра сумочек работников.

Воспитателям двух детских садов причинен материальный ущерб на общую сумму более 13 тысяч рублей.

Уголовное дело направлению в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее был задержан подозреваемый в покушении на кражу из квартиры в Невском районе.

Фото: Piter.tv