Петербуржец, который воровал цветы для незнакомок, получил штраф

Задержанный свою вину полностью признал и объяснил, что раздарил букеты девушкам в баре и прохожим на улице, чтобы привнести в их жизнь радость.

Мировой судья в Северной столице вынес вердикт мужчине-романтику, желавшему привнести радость в жизни окружающих. Он украл более 30-ти букетов цветов, чтобы раздать их незнакомкам. Подробности приводит Объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Установлено, что 10 декабря петербуржец находился в баре и внезапно решил, что подарка в виде цветов достойна каждая девушка. Достаточных средств для осуществления планов у дамского угодника не было, поэтому он направился в магазин и похитил оттуда 14 букетов, скрылся, а позже прихватил ещё 16 букетов и одну кустовую розу.

Во второй раз мужчина уже не смог покинуть магазин, поскольку был задержан охраной. Задержанный свою вину полностью признал и объяснил, что раздарил букеты девушкам в баре и прохожим на улице. Суд принял решение о взыскании с необычного вора штрафа в размере 10 тыс. рублей.

Ранее мы сообщили о том, что петербурженке выплатили более 30 тысяч рублей компенсации за нападение собак.

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