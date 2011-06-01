Петербурженке выплатили более 30 тысяч рублей компенсации за нападение собак

Суд решил, что хозяйка собак бездействовала, в частности, не надела на питомцев намордники и не попыталась остановить их во время нападения на соседку.

Петербурженке выплатили компенсацию материального и морального вреда за нападение двух больших собак соседки. Инцидент произошел 22 октября 2022 года, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга.

Утром 22 октября петербурженка выходила из лифта со своей собачкой-метисом таксы и бигля. В этот момент на неё набросились два воламута соседки. Они покусали женщину, а её питомец испытал сильный стресс. Большие собаки были без намордников, их хозяйка пояснила, что не рассчитывала кого-то встретить в такое раннее время.

Суд решил, что хозяйка собак бездействовала, в частности, не надела на питомцев намордники и не попыталась остановить их во время нападения на соседку. С нее взыскали 3,2 тысячи рублей компенсации за порванную одежду, 30 тысяч рублей за моральный вред и еще 935,24 рубля за госпошлину и судебные расходы.

Другой петербуржец ответит перед судом за удар битой по затылку собачницы.

Фото: Piter.tv