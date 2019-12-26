Осужденный петербуржец выплатил полмиллиона рублей за похищение человека

На момент возбуждения производства мужчина находился в колонии.

В отделе петербургского УФССП возбудили исполнительно производство о взыскании с горожанина компенсации морального вреда. 59-летний мужчина должен был выплатить 500 тысяч рублей физическому лицу.

Как выяснилось, на момент возбуждения производства, петербуржец отбывал наказание в колонии за похищение человека. Судебный пристав обратила взыскание на деньги осужденного на банковских счетах, пенсию и зарплату. Компенсация перечислена взыскателю в полном объеме.

Ранее мы писали, что двух петербургских активисток оштрафовали на 40 тысяч рублей за несогласованный пикет.

Фото: Piter.TV