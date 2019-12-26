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Осужденный петербуржец выплатил полмиллиона рублей за похищение человека
Сегодня, 16:43
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himif

Осужденный петербуржец выплатил полмиллиона рублей за похищение человека

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На момент возбуждения производства мужчина находился в колонии.

В отделе петербургского УФССП возбудили исполнительно производство о взыскании с горожанина компенсации морального вреда. 59-летний мужчина должен был выплатить 500 тысяч рублей физическому лицу.

Как выяснилось, на момент возбуждения производства, петербуржец отбывал наказание в колонии за похищение человека. Судебный пристав обратила взыскание на деньги осужденного на банковских счетах, пенсию и зарплату. Компенсация перечислена взыскателю в полном объеме.

Ранее мы писали, что двух петербургских активисток оштрафовали на 40 тысяч рублей за несогласованный пикет.

Фото: Piter.TV

Теги: моральный вред, похищение человека
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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