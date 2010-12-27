Петербуржец едва не лишился квартиры из-за кредитных долгов

Почти в последний момент мужчина выплатил деньги.

Петербуржец едва не лишился собственной квартиры из-за долгов по кредитам, передает пресс-центр федеральной службы судебных приставов. В отношении 51-летнего мужчины ранее возбудили исполнительное производство, он обязан был выплатить более 2 миллионов рублей по кредитному договору или отдать приставам квартиру. Имущество должника стало заложенным.

В течение долгого времени должник не предпринимал никаких действий, чтобы исполнить судебное решение, и его недвижимость передали на реализацию. Осознав, что квартира действительно может официально уйти от него к новым людям, петербуржец срочно нашел сумму задолженности вместе с исполнительским сбором и полностью ее погасил.

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Фото: Piter.TV