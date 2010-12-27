Авиакомпания "Россия" требует от Пулково 4,8 млн рублей. Самолет столкнулся с птицей

По закону аэропорт отвечает за орнитологическую обстановку в строго определенных пределах.

В пятницу, 8 ноября, стало известно о том, что авиакомпания "Россия" намерена подать иск к петербургскому аэропорту. С Пулково требуют 4,8 млн рублей. Об этом сообщает "Деловой Петербург".

По данным издания, претензия связана с птицей. Как оказалось, пернатая попала в фюзеляж воздушного судна. Инцидент произошел в этом году во время взлета лайнера, выполнявшего рейс Петербург — Гамбург.

По закону аэропорт отвечает за орнитологическую обстановку в строго определенных пределах. Согласно данным Центра независимой экологической экспертизы РАН, Пулково обречено существовать под гнетом бакланов и чаек. Дело в том, что аэропорт расположен в прибрежной зоне. Кроме того, недалеко находится свалка, на которую слетаются птицы. Также большую роль в этой проблеме играет миграция пернатых. Согласно исследованиям, за осень пролетает 1,5 млн птиц.

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