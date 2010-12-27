Гнев матери побудил петербуржца выплатить 200 тыс. рублей долга

Молодой человек упрямо игнорировал набранные штрафы ГИБДД и кредитные и коммунальные долги.

Судебные приставы наконец-то взыскали задолженность с безответсвенного петербургского должника, сообщает УФССП России по Санкт-Петербургу. Петербуржец в течение долгого времени игнорировал уведомления от ССП, хотя кроме коммунальных и кредитных долгов на 200 тысяч рублей успел получить штраф за вождение в нетрезвом виде. Дверь в комнату общежития, где числился должник, приставам каждый раз открывала его мать.

Заявился в районный отдел он лишь 13 сентября. Посодействовали выплате угроза ареста имущества и гнев матери должника. Вероятно, он обрушился на молодого человека после того, как судебный пристав разъяснила женщине неприятные исходы ситуации.

Ранее мы рассказывали о бывшей мурманской чиновнице, которая сбила ребенка и потребовала с его родителей 100 тысяч рублей.

Фото: piter.tv