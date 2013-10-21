Бывшая мурманская чиновница сбила ребенка и потребовала с его родителей 100 тысяч рублей

Мальчик получил травмы, но в аварии виноватым признали его, так как он выехал на главную с второстепенной дороги.

Бывшая мурманская чиновница потребовала сто тысяч рублей на ремонт автомобиля, после того как наехала на ребенка. Об этом сообщил НТВ.

Женщина сбила во дворе соседского подростка, который ехал на велосипеде. Мальчик получил травмы, но в аварии виноватым признали его, так как он выехал на главную с второстепенной дороги.

Дело уже закрыли, однако, год спустя, женщина через суд потребовала возместить материальный ущерб. Во время ДТП сломалось зеркало в автомобиле, и был поцарапан кузов. Экс-чиновница требует 100 тысяч рублей на ремонт автомобиля. Родители же считают, что ничего не должны водителю, так как их ребенок во время аварии получил перелом челюсти, сотрясение мозга, он продолжает лечение.

На данный момент прошло только первое заседание суда.

Ранее на Петергофском шоссе девушка на каршеринге сбила ребенка.

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