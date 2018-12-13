Петербуржец выбросил домашних гусей у озера Долгое: животные погибают

Жители просят помочь оставленным на произвол судьбы птицам.

В Приморском районе Петербурга местный житель выбросил на улицу домашних гусей. Очевидцы рассказывают, что птицы со вчерашнего дня свободно бродят по проспекту Королева в одном из дворов. Рядом располагается озеро Долгое.

Жаль их,сидят на одном месте,не знают что им делать! комментируют свидетели событий

Отметим, что на лапках птиц находятся специальные кольца, подтверждающие, что гуси домашние. На данный момент один из них уже начал хромать. Петербуржцы переживают, что они могут погибнуть в непривычной для них обстановке.

Ранее Piter.tv писал о том, что по набережной канала Грибоедова плывет гроб.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб