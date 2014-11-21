Петербуржцы в ноябре выпили алкоголя больше москвичей

Общероссийский показатель опустился до минимума с 1998 года.

Среднестатистический житель Санкт-Петербурга потребил в ноябре 2025 года 6,28 литра алкоголя, что превышает показатель Москвы (4,76 литра), но ниже общероссийского уровня. Об этом свидетельствуют данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), на которые ссылается РИА Новости.

В целом по стране потребление алкоголя снижается восьмой месяц подряд. Ноябрьский показатель составил 7,63 литра чистого алкоголя на человека, приблизившись к историческому минимуму 1997–1998 годов, когда он держался на уровне 7,6 литра. Россияне начали стабильно сокращать потребление алкогольной продукции в апреле этого года, отмечается в исследовании.

Наибольшее потребление зафиксировано в Свердловской области (10,34 л), Новосибирской области (8,35 л) и Татарстане (8,27 л). Меньше всего пьют в регионах Северного Кавказа: в Чечне — 0,11 литра на человека, в Ингушетии — 0,63 литра, в Дагестане — 0,89 литра.

При этом в Ленинградской области зафиксирован рост производства алкогольной продукции на 50% — с 2,9 млн до 3,4 млн декалитров, в основном за счет тихих и игристых вин. В Санкт-Петербурге за январь–октябрь 2025 года выпуск алкоголя (без учёта пива) снизился на 2,6% и составил 8,3 млн декалитров.

Фото: pxhere.com