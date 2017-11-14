В Ленобласти нашли 25 тонн боеприпасов времен Великой Отечественной войны

Находку сразу же передали полиции.

Во вторник, 28 августа, во время раскопок в двухстах метрах от деревни Молодцово в Кировском районе Ленобласти петербуржец нашел 25 тонн боеприпасов. Оружие времен Великой Отечественной войны мужчина сдал добровольно полиции. Об этом сообщают "Невские новости".

Всего сотрудники правоохранительных органов изъяли два артиллерийских снаряда калибра 45 и 210 миллиметров, гранаты Ф1, РГ-42, РГД-33, блокадную гранату на основе корпуса минометной мины 50 миллиметров, горсть патронов и пять килограммов ТНТ. Общий вес боеприпасов оценивается в 25 тонн. Все обнаруженное уничтожено на месте.

Ранее мы писали, что в заводском помещении на Курляндской правоохранители нашли целый склад боеприпасов.

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