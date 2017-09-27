В заводском помещении на Курляндской правоохранители нашли целый склад боеприпасов

Оружие незаконно продавали сторонним лицам.

В Адмиралтейском районе Петербурга сотрудники правоохранительных органов задержали группу мужчин, которые занимались незаконной продажей оружия. Во время обыска в заводском помещении на Курляндской улице у них обнаружили целый склад боеприпасов. Об этом сообщает "Мойка78".

В частности, на складе хранились несколько винтовок Мосина, автоматы, ствол к станковому пулемету "Максим" и множество других боеприпасов. Также правоохранители нашли 13 переводных картинок с символикой нацистской Германии. Огнестрельное оружие и боеприпасы направлены на экспертизу. В настоящее время решается судьба предпринимателей.

Ранее мы писали, что петербуржец нашел "оружейное наследство" и сдал в полицию.

Фото: pixabay.com