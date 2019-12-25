Петербуржец увидел искры на станции метро "Петроградская"

Со слов дежурных по станции, у них нет никаких проблем. Заявитель мог увидеть вспышку от контактного рельса.

В пятницу, 14 мая, в 15:07 в экстренные службы поступило сообщение от заявителя, который увидел искры на станции метро "Петроградская". Как отмечает петербуржец, он ехал в сторону станции "Чёрная речка", как вдруг увидел искры. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

На место инцидента прибыли оперативники, которые отметили, что станция работает в штатном режиме. Со слов дежурных по станции, у них нет никаких проблем. Петербуржец мог увидеть вспышку от контактного рельса. К тому же, оперативники проверили станцию метро "Чёрная речка", которая также работает в штатном режиме.

Ранее мы писали, что с 5 апреля станция метро "Петроградская" закрыта на вход.

Фото: Piter.tv