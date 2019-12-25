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Петербуржец устроил скандал в петрозаводской компании по пассажирским перевозкам
Сегодня, 12:29
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himif

Петербуржец устроил скандал в петрозаводской компании по пассажирским перевозкам

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Мужчина наотрез отказывался выходить из офиса.

Во вторник, 7 апреля, в Петрозаводске задержали буйного петербуржца. Как сообщили в пресс-службе региональной Росгвардии, дебошир заявился в офис компании по пассажирским перевозкам и устроил скандал.

Как выяснилось, мужчина наотрез отказывался уходить, хотя персонал просил его покинуть помещение. В итоге сотрудникам офиса пришлось нажать на кнопку тревожной сигнализации и дождаться наряд вневедомственной охраны. Дебошира передали в полицейский отдел.

Ранее мы писали, что налетчик в респираторе пытался ограбить аптеку на Восстания.

Фото: 78.rosgvard.ru

Теги: дебошир, петрозаводск, скандал
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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