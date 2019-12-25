Налетчик в респираторе пытался ограбить аптеку на Восстания

Мужчина с ножом в руках потребовал отдать всю выручку из кассы.

В среду, 8 апреля, в полицию Петербурга обратилась 40-летняя женщина, работающая фармацевтом в одной из аптек на площади Восстания, и заявила о попытке ограбления. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам заявительницы, 8 апреля посреди бела дня в аптеку зашел неизвестный мужчина в респираторе. Угрожая ножом женщине, он потребовал отдать ему всю выручку из кассы.

Потерпевшая быстро сориентировалась. Она успела забежать в подсобку и запереть дверь изнутри. Оттуда ей удалось вызвать полицию. После этого налетчик сбежал с места происшествия.

По факту случившегося проводится проверка. Выясняются подробности произошедшего.

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Фото: Piter.TV