Мужчину отправили на скорой в больницу.

В День ВДВ петербуржец прыгнул с Яхтенного моста и отбил себе все органы. Что толкнуло мужчину на этот необдуманный поступок, жара или алкогольное опьянение, неизвестно. Сейчас он находится в больнице. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Петербургу.

По словам спасателей, мужчина упал на воду плашмя и отбил себе внутренние органы. Петербуржца сразу же достали из залива и отправили на скорой в больницу.

Ранее мы писали, что молодой мужчина прыгнул с моста Александра Невского и остался жив.

Фото: ВКонтакте / Яхтенный мост / Зенит Арена / Крестовский остров