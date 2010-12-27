Молодой мужчина прыгнул с моста Александра Невского и остался жив

Молодой житель Ленобласти прыгнул с моста Александра Невского и чудом выжил.

Накануне вечером 25-летнего жителя села Павлово вытащили на берег после сообщений очевидцев о падении человека с моста. Об этом сообщает "Конкретно.ру".

Мужчину госпитализировали в Александровскую больницу, существенных травм он не получил.

По словам отца пострадавшего, мужчина работает электриком в частной фирме, рано утром 20 июля ушел на работу. Вечером, примерно в 22 часа его матери позвонили и сообщили, что на мосту была обнаружена сумка с вещами и телефоном молодого человека.

Также отец пострадавшего сообщил, что парень и раньше выказывал суецидальные намерения. По его словам, молодой человек на учете у психиатора не состоит, в семье конфликтов не было.