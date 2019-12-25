Петербуржец заложил арендуемое авто, чтобы отыграться в казино

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Петербуржец стал фигурантом уголовного дело после того, как арендовал авто, отправился на нем в Белоруссию и заложил, чтобы отыграться в казино. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города.

По версии следствия, 43-летний мужчина арендовал Skoda Kodiaq на два дня и отправился на этом автомобиле в Белоруссию, чтобы поиграть в казино. Однако удача оказалась не на его стороне, и он "спустил" 50 тысяч рублей. Решив отыграться, петербуржец сдал арендованную машину в залог. Получив 7 тысяч долларов, он снова попытался испытать судьбу в рулетке, но опять проиграл.

Вернувшись в Северную столицу, обвиняемый еще пару дней продолжал выплачивать аренду за машину, а потом перестал выходить на связь. В отношении злоумышленника завели уголовное дело по статье о мошенничестве, а именно крупном хищении. Материалы дела направлены в Выборгский районный суд.

Ранее мы писали, что прокуратура утвердила обвинение по делу о вымогательстве в "Крестах".

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