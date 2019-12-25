Прокуратура утвердила обвинение по делу о вымогательстве в "Крестах"

Сокамерники в Крестах вымогали 20 тысяч рублей.

В четверг, 23 июля, в суд передали дело об избиении арестанта, который отказался заплатить сокамерникам 20 тысяч рублей, из-за чего его избили черенком от лопаты по ягодицам.

По версии следствия, трое сокамерников потерпевшего били его палкой, требуя 20 тысяч, однако смогли получить только три. Сосед по камери позвонил матери и передал данные банковского счета. СК заинтересовался видеозаписью, опубликованной в соцсети, где видно, как обвиняемые наказывают своего сокамерника за несговорчивость. Из-за этого несколько сотрудников изолятора уволили. После того, как началась проверка, обвиняемых рассадили по разным камерам. Одного из фигурантов вскоре осудили на полтора года колонии, к сроку добавили не отбытое за предыдущие прегрешения, всего вышло 3 года и 8 месяцев. Самого потерпевшего также осудили за сбыт запрещенных веществ: он приговорен к 8 годам.

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