Петербуржец угрожал расправой соседке по коммуналке

Во время ссоры мужчина распылил своей соседке в лицо перцовый газ, потом несколько раз ударил.

В Центральном районе Петербурга наряд вневедомственной охраны задержал мужчину, который избил и угрожал убить свою соседку по коммунальной квартире. Об этом сообщила пресс-служба УВО.

Инцидент произошел накануне около 12 часов дня в коммунальной квартире на 8-й Советской улице. По предварительной информации, во время ссоры мужчина распылил своей соседке в лицо перцовый газ, потом несколько раз ударил. Затем он схватил нож и грозился зарезать женщину.

Правоохранителей вызвали соседи, которые услышали крики женщины. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Росгвардии. Пострадавшей потребовалась помощь врачей.

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Фото: pixabay