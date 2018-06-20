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Петербуржец угнал "ВАЗ" у собственного отца
Сегодня, 16:32
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nastya960

Петербуржец угнал "ВАЗ" у собственного отца

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Его нашли ночью.

В Петербурге по горячим следам задержали жителя Калининского района, который украл автомобиль у собственного отца. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

В полицию 59-летний местный житель обратился 4 апреля. Он рассказал, что его собственный сын забрал ключи от "ВАЗ" и уехал в неизвестном направлении. Ущерб составил 100 тысяч рублей.

В три часа ночи воришка был пойман, автомобиль вернули хозяину. Как сказал сам угонщик, он взял машину просто покататься. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.

Ранее на Piter.TV: В Петербурге школьники угнали "Жигули" покойного мужчины.
Фото: Piter.TV

 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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