Возбуждено уголовное дело.

В воскресенье, 2 августа, стало известно о том, что на улице Лени Голикова задержан петербуржец, катавшийся на каршеринге под чужим аккаунтом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Нарушителя задержали в минувшую субботу, 1 августа. Представители службы каршеринга обратились в полицию. Они заявили, что неизвестный завладел иномаркой.

В итоге сотрудники ДПС остановили машину марки "Фольксваген Поло" у дома 73 по улице Лени Голикова. За рулем был 280летний петербуржец. При проверке документов выяснилось, что учетная запись в приложении каршеринга принадлежала другому лицу.

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