Петербуржец ударил возлюбленную ножом, чтобы донести свои серьезные намерения

Ближайшие четыре года он проведет в колонии.

Приморский районный суд огласил приговор в отношении Константина Поликарпова, который на почве ревности ударил свою возлюбленную ножом. Уже ранее судимый петербуржец проведет ближайшие 4 года в колонии строго режима. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Инцидент произошел в январе этого года. По словам мужчины, он пригласил свою возлюбленную в гости, они купили еды, алкоголь. Во время приятного времяпрепровождения он увидел в записной книжке девушки номер человека, с которым она ранее общалась. На этой почве между возлюбленными возник конфликт.

Чтобы доказать свои серьезные намерения, он ударил возлюбленную кулаком по лицу, а затем взял нож и воткнул ей в живот. Мужчина сразу же осознал, что сделал, вызвал скорую и полицию.

Между возлюбленными регулярно происходили ссоры на почве ревности. Мужчина уже звал любимую замуж, но она не торопилась с этим. Суд также обязал обвиняемого выплатить более 100 тысяч рублей на покрытие страховки.

Ранее петербуржца приговорили к исправительным работам за случайную смерть женщины от ножа.

Фото: Piter.tv