Петербуржца приговорили к исправительным работам за случайную смерть женщины от ножа

Мужчина упал с ножом на свою собутыльницу, потеряв равновесие.

Выборгский районный суд Петербурга огласил приговор Виталию Вахнину, признанному виновным в причинении смерти по неосторожности. Об этом рассказала пресс-служба объединенных судов города.

Установлено, что в марте 2019 года нетрезвый Вахнин поссорился на бытовой почве со своей собутыльницей в квартире на Выборгском шоссе. В ходе ссоры мужчина, держащий в правой руке нож острием вниз, потерял равновесие и упал на лежащую на диване подругу. Нож в результате падения пришелся прямо в грудную клетку пострадавшей – женщина скончалась сразу же от повреждения сердца, гемоперикарда, гемоторакса и острой кровопотери.

Вахнин полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Отмечается, что на иждивении у подсудимого есть маленький ребенок, также мужчина ухаживает за тяжелобольным отцом. Не имеет судимостей и трудоустроен. Суд назначил Вахнину два года исправительных работ, время содержания под стражей зачли в оглашенный срок, в связи с чем наказание инстанция посчитала отбытым.

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Фото: Piter.TV