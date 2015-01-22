Петербуржец ударил ножом женщину в ресторане в Московском районе

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Полицейские Московского района задержали ресторанного дебошира, рассказали 21 июля в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 19 июля в полицию поступило сообщение о том, что в ресторане в доме 1 по улице Фрунзе неизвестный нанес удары ножом по предплечью 46-летней женщине. Пострадавшая обратилась в медицинское учреждение с травмами, где ей была оказана помощь.

Прибывшие на место происшествия правоохранители по подозрению в причастности к этому преступлению задержали 47-летнего неработающего петербуржца. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

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Фото: Piter.TV