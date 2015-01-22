На проспекте Художников в Петербурге произошла перестрелка

Пострадавшего госпитализировали с травмами лица в состоянии средней степени тяжести.

Полицейские задержали стрелявшего в своего оппонента в Выборгском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 21 июля.

Ночью 20 июля в полицию Выборгского района поступила информация от жительницы дома 20 по проспекту Художников о том, что во дворе неизвестный выстрелил в ее мужа из пневматического пистолета. Правоохранителями был задержан 43-летний подозреваемый.

Установлено, что в результате внезапно возникшего конфликта после совместного распития алкогольных напитков мужчина произвел выстрел в лицо оппоненту, после чего убрал пистолет в свой автомобиль Hyundai Solaris.

Пострадавшего госпитализировали с травмами лица в состоянии средней степени тяжести. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали о том, что на бульваре Новаторов пьяная компания из пневматики повредила соседское окно и машину.

Фото: Piter.TV