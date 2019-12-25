Петербуржец убил гостя топором во время ссоры

Мужчины вместе употребляли спиртные напитки.

27 марта в полицию поступил звонок с сообщением об убйистве. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Мужчина рассказал, что в одной из квартир дома №97 по ул. Будапештской его зять убил человека.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и обнаружили труп. Подозреваемый также находился в квартире.

Во время ссоры он нанёс топором несколько ударов по голове мужчине, который находился у него в гостях. Известно, что перед конфликтом они совместно употребляли спиртные напитки.

Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (Убийство).

Ранее мы сообщили, что в Петербурге сын убил своих родителей.

Фото: Pixabay