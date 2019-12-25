Петербуржец убил студента, который пытался угнать его машину

Молодого человека нашли с ссадиной на лбу.

Полиция Петербурга разбирается в обстоятельствах смерти 20-летнего парня, студента 1 курса Университета ИТМО. Его труп накануне нашли с ссадиной на лбу. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Незадолго до случившегося в полицию обратился 48-летний мужчина, водитель садово-паркового хозяйства "Василеостровец". Он заявил, что некто пытается проникнуть в его автомобиль Mitsubishi Pajero 4. После этого нашли труп студента.

"По горячим следам" задержали заявителя. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Задержанного отпустили под обязательство о явке.

Ранее мы писали, что мужчину ударило током во дворе дома на улице Курчатова.

Фото: pixabay.com