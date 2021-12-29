Петербуржец требовал приостановить судебные заседания на 3 недели из-за омикрона

Истец призывал услышать главу Роспотребнадзора.

Петербуржец требует на 3 недели отложить судебные заседания по гражданским делам. Он решил добиваться этого черед суд.

Как рассказала объединенная пресс-служба судов Петербурга, Матвея Крылова возмущает эпидемиологическая обстановка в городе. Мужчина указал, что штамм "омикрон" распространяется гораздо быстрее, чем предыдущие штаммы, а инкубационный период составляет 2-5 дней. Как утверждает Матвей, Анна Попова (глава Роспотребнадзора) "кричит сорвавши свой голос", а ее никто не слышит.

Мужчина отметил, что процент вакцинации населения пока не такой большой, кроме того, некоторые из них "куплены". В связи с этим петербуржец считает, что судебные заседания по гражданским иском могут и подождать. Временная вера помогла бы прервать цепочку заболеваемости.

Накануне служба "122" приняла почти 200 тысячи заявок.

Фото: ВКонтакте / Девяткино LIVE | Мурино / Екатерина Панфилова