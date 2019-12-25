Михаил Пучков из Петербурга назначен министром образования и науки Нижегородской области

Заместитель председателя комитета по образованию в Санкт-Петербурге, Михаил Пучков, получит новую высокую должность. Он станет министром образования и науки в Нижегородской области.

Михаил Пучков, имея опыт и заслуги в сфере образования, в скором времени вступит в новую должность, и его руководство будет важным этапом в развитии образовательной системы региона. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Ранее эту должность занимала Ольга Петрова, однако, как сообщается, она будет продвигаться по карьерной лестнице. Решение о назначении Михаила Пучкова на пост министра образования и науки губернатор принял после проведения собеседования с финалистами конкурса на это высокое государственное должность.

Новость о смене руководства в образовательной сфере Нижегородской области вызвала широкий резонанс и привлекла внимание общественности. Ожидается, что он примет активное участие в реализации стратегических программ и проектов, направленных на улучшение качества образования и научных исследований в Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга проверила ход строительства школы на Муринской дороге

Фото: Администрация Петербурга