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Петербуржец срубил елку на Новый год и стал фигурантом уголовного дела
Сегодня, 12:46
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Петербуржец срубил елку на Новый год и стал фигурантом уголовного дела

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Молодой человек спилил хвойное около школы и принес елку домой.

В Северной столице правоохранители задержали мужчину, который спилил елку. Он  принес ее домой. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 

На 22-летнего горожанина завели уголовное дело. Сейчас стражи порядка проводят проверку. Началось расследование.

По версии следствия, молодой человек срубил хвойное дерево около школы. Инцидент произошел в Красносельском районе.

Полицейские побывали дома у хулигана.  Елку нашли в квартире горожанина. Он успел ее красиво нарядить к Новому году. Дерево оценили в 24 тыс. рублей.

Ранее на Piter.tv: лесничий рассказал, как законно срубить в лесу новогоднюю елку.

Фото: Pxhere

 

Теги: новый год, полиция, срубил елку на детской площадке, уголовное дело
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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