Петербуржец срубил елку на Новый год и стал фигурантом уголовного дела

Молодой человек спилил хвойное около школы и принес елку домой.

В Северной столице правоохранители задержали мужчину, который спилил елку. Он принес ее домой. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

На 22-летнего горожанина завели уголовное дело. Сейчас стражи порядка проводят проверку. Началось расследование.

По версии следствия, молодой человек срубил хвойное дерево около школы. Инцидент произошел в Красносельском районе.

Полицейские побывали дома у хулигана. Елку нашли в квартире горожанина. Он успел ее красиво нарядить к Новому году. Дерево оценили в 24 тыс. рублей.

Ранее на Piter.tv: лесничий рассказал, как законно срубить в лесу новогоднюю елку.

Фото: Pxhere